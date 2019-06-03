Порошенко вирішив повчити Зеленського, як правильно їздити до Брюсселя

24099 переглядів
Понеділок, 3 червня 2019, 18:49

Колишній президент Петро Порошенко через відеозапис, опублікований у соцмережі, нагадав теперішньому очільнику держави Володимиру Зеленському про важливість його першого візиту до Брюсселя і про те, чого там не слід робити.

Відповідне відео він виклав у Facebook.

Порошенко назвав цей візит "дуже важливою і символічною подією".

По-перше, екс-президент закликав Зеленського не повторювати практику Віктора Януковича, який вів "багато розмов про євроінтеграцію, а ми не лише тупцювалися на місці, а поверталися назад до Російської імперії".

Порошенко попросив нового президента реалізувати ті напрямки і напрацювання, які були раніше досягнуті ним самим.

"Мова йдеться про 4 союза України і ЄС (наведено точний вислів Порошенка - УП)", - заявив він і пояснив, що це - енергетичний, цифровий, митний союзи і питання НАТО.

Щодо останнього, то тут Порошенко підкреслив важливість включення до грудневого самміту НАТО українського питання, тобто надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

У цьому контексті він згадав про свою нову партію "Європейська солідарність" і заявив, що для неї це питання є надзвичайно важливим і його політична сила буде за нього "боротися".

"День завтра важливий, і я бажаю успіху і Україні, і президенту", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо:

  • 4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Євген Кізілов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Порошенко ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення 3 червня 2019, 18:37
Речниця Зеленського: Я теж була "агентом Кремля" 3 червня 2019, 16:43
У Зеленського пояснили приїзд Пінчука в АП 3 червня 2019, 16:40
Усі новини
Головні новини
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

подорожі

16 помилок, які роблять усі, хто летить літаком вперше

Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України