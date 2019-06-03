Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко вирішив повчити Зеленського, як правильно їздити до Брюсселя

Понеділок, 3 червня 2019, 18:49

Колишній президент Петро Порошенко через відеозапис, опублікований у соцмережі, нагадав теперішньому очільнику держави Володимиру Зеленському про важливість його першого візиту до Брюсселя і про те, чого там не слід робити.

Відповідне відео він виклав у Facebook.

Порошенко назвав цей візит "дуже важливою і символічною подією".

По-перше, екс-президент закликав Зеленського не повторювати практику Віктора Януковича, який вів "багато розмов про євроінтеграцію, а ми не лише тупцювалися на місці, а поверталися назад до Російської імперії".

Порошенко попросив нового президента реалізувати ті напрямки і напрацювання, які були раніше досягнуті ним самим.

"Мова йдеться про 4 союза України і ЄС (наведено точний вислів Порошенка - УП)", - заявив він і пояснив, що це - енергетичний, цифровий, митний союзи і питання НАТО.

Щодо останнього, то тут Порошенко підкреслив важливість включення до грудневого самміту НАТО українського питання, тобто надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

У цьому контексті він згадав про свою нову партію "Європейська солідарність" і заявив, що для неї це питання є надзвичайно важливим і його політична сила буде за нього "боротися".

"День завтра важливий, і я бажаю успіху і Україні, і президенту", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо:

  • 4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Євген Кізілов, УП

Теми: ЗеленськийПорошенкоЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Зеленський
Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"
Україна буде в НАТО – Зеленський
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: