Порошенко вирішив повчити Зеленського, як правильно їздити до Брюсселя

Колишній президент Петро Порошенко через відеозапис, опублікований у соцмережі, нагадав теперішньому очільнику держави Володимиру Зеленському про важливість його першого візиту до Брюсселя і про те, чого там не слід робити.

Відповідне відео він виклав у Facebook.

Порошенко назвав цей візит "дуже важливою і символічною подією".

По-перше, екс-президент закликав Зеленського не повторювати практику Віктора Януковича, який вів "багато розмов про євроінтеграцію, а ми не лише тупцювалися на місці, а поверталися назад до Російської імперії".

Порошенко попросив нового президента реалізувати ті напрямки і напрацювання, які були раніше досягнуті ним самим.

"Мова йдеться про 4 союза України і ЄС (наведено точний вислів Порошенка - УП)", - заявив він і пояснив, що це - енергетичний, цифровий, митний союзи і питання НАТО.

Щодо останнього, то тут Порошенко підкреслив важливість включення до грудневого самміту НАТО українського питання, тобто надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

У цьому контексті він згадав про свою нову партію "Європейська солідарність" і заявив, що для неї це питання є надзвичайно важливим і його політична сила буде за нього "боротися".

"День завтра важливий, і я бажаю успіху і Україні, і президенту", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо:

4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Євген Кізілов, УП