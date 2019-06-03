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В Одесі не поділили медуніверситет: 28 – постраждалих, 51 – у поліції

Понеділок, 3 червня 2019, 18:55

Внаслідок сутички біля Одеського національного медичного університету постраждали 28 людей, 51 особу доставили до відділку поліції.

Про це 3 червня повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я та одеської поліції.

"26 дорослих отримали медичну допомогу амбулаторно. Ще одного дорослого і одну дитину госпіталізували в стані середньої важкості", - відзначили в Одеському центрі екстреної медицини і медицини катастроф.

 

Крім того, під час конфлікту тілесні ушкодження отримав поліцейський, якого доставили до медичного закладу.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Також правоохоронці вирішують питання, чи вносити відомості про подію до ЄРДР. Попередньо дії учасників конфлікту кваліфікуються за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Станом на 17.00 для пояснень до відділу поліції доставили 51 особу.

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що університет фактично захопили прихильники колишнього ректора Валерія Запорожана.

Запорожана звільнили з посади у 2018 році, після того МОЗ призначив на посаду в.о. ректора Владлєну Дубініну.

3 червня невідомі увірвались до будівлі ректорату Одеського національного медичного університету та силою намагалися перешкоджали проведенню позачергово засідання Наглядової ради ОНМедУ.

Невідомі використовували сльозогінний газ і зірвали засідання.

Українська правда

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Теми: ОдесаполіціяМОЗ
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