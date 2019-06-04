НАЗК вперше просить забрати мандат у депутата

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до голови Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень народного депутата БПП Федора Негоя.

Підставою стало рішення суду щодо визнання факту сумісництва, вперше прийнятого щодо народного депутата, пояснює НАЗК.

Загалом агентство склало 38 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення нардепами закону "Про запобігання корупції" через конфлікт інтересів та сумісництво, 7 із них стосувалися саме "сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності".

Моніторинг НАЗК за виконанням депутатами вимог закону про запобігання корупції НАЗК

Печерський районний суд Києва під час розгляду протоколу щодо депутата Федора Негоя констатував факт порушення вимог п. 2 ч. 1-ї ст. 25 закону та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2-ю статті 172-4 КУпАП.

Але провадження у вказаній справі закрито за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Водночас вимоги щодо несумісності депутатського мандата встановлені також статтею 3 закону "Про статус народного депутата України". Згідно з п. 6 ч. 1-ї цієї статті народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

Федір Негой

Відповідно до частини 4-ї статті 81 Конституції України у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

У зв’язку з цим, НАЗК просить голову Верховної Ради Андрія Парубія доручити профільному комітету парламенту опрацювати матеріали щодо вчиненого Негоєм порушення вимог Конституції та законів України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Комітет має надати спікеру висновок для подальшого звернення до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Зазначимо, що НАЗК не уточнює, яку ще посаду обіймає депутат Негой.

Згідно з декларацією за 2018 рік, він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "БВФ "Нежданна", отримує зарплату у Верховній Раді та пенсію в Херсонській області.

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