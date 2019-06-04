Вкрадені держкошти і ринок: прокуратура закрила справу Іванющенка

Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-"регіонала" Юрія Іванющенка, близького до Віктора Януковича.

Про це свідчить постанова прокурора М.І. Нікова від 19 квітня, яка є в розпрорядженні "Української правди".

Справа стосувалась можливого заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерства відомого ринку "7 кілометр".

Зокрема, йшлося про підробку протоколу загальних зборів власників ринку та організацію вимагання від них передачі частки у підприємстві.

Однак у ході розслідування правоохоронці вирішили, що у діях Іванющенка не було складу злочину.

Так, власники ринку, які подарували свої частки оточенню нердапа, заперечили будь-який вплив на них. Про відсутність тиску також говорили інші свідки: нотаріус і колишні співробітники.

Крім того, 11 квітня прокуратура отримала прохання про закриття справи від однієї з власниць Ірини Чернат, яка була потерпілою у справі через можливе підроблення її підпису. Жінка послалась на відсутність матеріальних і моральних претензій.

Прокурор також зазначає, що у 2017 році Господарський суд Одеської області розглядав позов Чернат, яка просила визнати недійсним договір дарування своєї частки. Однак суд визнав позицію жінки недоведеною і відмовив їй.

Другий епізод закритої кримінальної справи – розкрадання так званих "кіотських коштів", отриманих Україною за від продажу квот Японії на викиди парникових газів.

Прокуратура розслідувала виділення цих грошей на реалізацію проектів зелених інвестиції. Мільйонні тендери тоді виграла "Карпатибудінвест", яку пов’язують з Іванющенком.

Правоохоронці кажуть, що експертизи та судові рішення підтвердили, що фірма належно виконала роботи, а держава ще й не у повному розмірі їй заплатила і заборгувала понад 40 мільйонів гривень.

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Директори "Карпатибудінвест" та "Держекоінвест" під час допитів розповіли слідству про тендери, укладання договорів та запевнили, що фірма виконала замовлені роботи.

Зрештою, прокурор прийшов до висновку, що ці підстави спростовують інформацію із заяви про злочину, яку подавав "Центр протидії корупції".

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