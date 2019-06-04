Рада готує чималий штраф за відмову у перевезенні пільговиків

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Вівторок, 4 червня 2019, 13:30

Верховна Рада ухвалила за основу пропозицію посилити відповідальність за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян.

Закон про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (№10004) у першому читанні підтримав 231 депутат.

Цей законопроект пропонує встановити, що безпідставна відмова водіїв перевозити пільговиків тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, які є суб'єктами підприємницької діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).

Відповідні зміни в разу остаточного ухвалення внесуть у частину 7 статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

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Теми: транспорт законодавство Верховна Рада


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