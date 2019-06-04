Рада готує чималий штраф за відмову у перевезенні пільговиків

Верховна Рада ухвалила за основу пропозицію посилити відповідальність за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян.

Закон про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (№10004) у першому читанні підтримав 231 депутат.

Цей законопроект пропонує встановити, що безпідставна відмова водіїв перевозити пільговиків тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, які є суб'єктами підприємницької діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).

Верховна Рада #Рада8 прийняла за основу #ЗП10004 Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян 👉https://t.co/pEcvrDNe54 pic.twitter.com/GEgYakr3Vg — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 4 червня 2019 р.

Відповідні зміни в разу остаточного ухвалення внесуть у частину 7 статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.