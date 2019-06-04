Під Києвом палає птахофабрика

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Вівторок, 4 червня 2019, 13:53

У Василькові на Київщині ліквідують масштабну пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт".

Про це інформує прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області.

За оперативними даними, станом площа пожежі цеху у місті Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кВ (1,5 га).

 
 
 

До гасіння пожежі залучили 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Депутат Васильківської міськради Микола Неділько опублікував відео пожежі на своїй сторінці у Facebook.

Українська правда

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Теми: Київська область надзвичайна подія


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