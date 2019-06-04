Закон Зеленського про незаконні активи дозволить підняти старі справи – АП

Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект щодо незаконних активів чиновників дозволить державі конфісковувати ці активи навіть у раніше відкритих справах.

Про це розповів заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок.

Він розповів, що під час підготовки законопроекту автори проаналізували рішення Конституційного Суду про скасування закону про незаконне збагачення, спілкувалися з фахівцями Міжнародного валютного фонду й Світового банку, українськими та іноземними експертами – їхні поради лягли в основу документу.

"Цей документ принципово відрізняється від всіх інших проектів, які є сьогодні в парламенті. Він передбачає зовсім інший підхід: не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації чи стягнення в дохід держави необґрунтованих активів", – заявив Рябошапка.

"Ця норма вже є сьогодні в законодавстві, вона включена в Цивільний процесуальний кодекс у 2015 році, але те формулювання не давало можливості застосовувати її на практиці. Ми змінили це формулювання – і наразі є можливість ефективно застосувати такий підхід", – уточнив він.

Рябошапка зазначив, що можливість стягнення у цивільно-правовому порядку необґрунтованих активів закріплена в Конвенції проти корупції і використовується в багатьох країнах, зокрема у Великій Британії.

"Такий підхід знімає ризики перед презумпцією невинуватості, оскільки в такому порядку принцип презумпції невинуватості не застосовується. Цивільна процедура, крім того, є значно швидшою і значно ефективнішою", – сказав він.

"Цивільна процедура також дає можливість ретроспективного застосування, тобто застосування цих норм у минулому. Ті справи, які були раніше відкриті НАБУ та САП, – матеріали можуть бути використані знову, і в порядку цивільної процедури НАБУ та САП можуть звернутися до суду, щоб стягнути ці необґрунтовані доходи у дохід держави", – заявив Рябошапка.

"Кримінальна відповідальність в разі прийняття цього закону буде наступати тільки тоді, коли розмір незаконних активів значний. Ми свідомо пішли на те, щоб збільшити цей розмір до 12000 неоподатковуваних мінімумів – це, на сьогодні, становить близько 11 мільйонів 500 тисяч гривень або приблизно еквівалент 380 тисяч євро", – заявив він

Рябошапка зазначив, що це зроблено, щоб пріоритезувати зусилля антикорупційних органів, щоб вони не займалися дрібними справами і не витрачали ресурси на покарання корупціонерів, які не становлять суспільної небезпеки для країни.

"Власне, топ-корупція. Антикорупційні органи працюють тільки з найбільш суттєвими корупційними загрозами. Те, що менше 380 тисяч євро, але перевищує 30 тисяч євро, розглядається в порядку цивільної процедури і в порядку стягнення у дохід держави необґрунтованих активів", – сказав він.

"Тобто перша стадія, менший розмір – це цивільна процедура; коли перевищує 380 тисяч гривень (очевидно, євро – ред.), тоді вже наступає кримінальна відповідальність. Тут санкція досить жорстка: від 5 до 10 років позбавлення волі", – наголосив заступник голови АП.

Цивільна процедура передбачається така: Антикорупційне бюро готує позов, порівнюючи доходи та активи чиновника, прокурори САП представляють його у Вищому антикорупційному суді, а відповідач має пояснити, як здобуто його активи.

За словами Рябошапки, зі 65 справ, відкритих раніше, третина потрапляла б під кримінальне право, а решта – під цивільну процедуру.

"Практично всі ті матеріали, які були напрацьовані раніше, можуть бути реалізовані сьогодні за допомогою НАБУ та САП", – заявив він.

Рябошапка також сказав, що законопроект Зеленського "не має практично нічого спільного з тим законом, який було визнано неконституційним", і "не містить навіть посилання на те, що необхідно доводити законність набуття активів якимись доказами", тобто не порушує презумпцію невинуватості.

Крім того, він заявив, що "рішення Конституційного Суду не було мотивовано юридично, а мотиви були політичні – намагання попередньої влади отримати свого роду індульгенцію чи амністію своїх капіталів була основною причиною".

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