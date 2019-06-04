ПЦУ опублікувала відео, де зафіксована ліквідація УПЦ КП

Помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

Відповідне відео розташоване на youtube-каналі ПЦУ.

"Аудіо та відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було", - йдеться у коментарі під записом.

Як видно, на помісному соборі була озвучена пропозиція проголосувати за припинення діяльності УПЦ КП шляхом об'єднання та приєднання до нової Православної церкви України. Особисто Філарет на це сказав: "Ну, давайте".

Усі учасники заходу підняли руки на знак згоди, окрім одного священнослужителя. Він заявив, що проти ліквідації церкви, бо не вірить Петру Порошенку.

Після цього Філарет власноруч поставив підпис під проголосованим документом.

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Нагадаємо:

Раніше Філарет заявляв, що Київський патріархат досі не ліквідований.

Євген Кізілов, УП