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Зеленський запевнив європейців, що не збирається на бік Коломойського

Вівторок, 4 червня 2019, 22:29
Зеленський запевнив європейців, що не збирається на бік Коломойського

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявив, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку.

Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.

"Що стосується "Приватбанку", я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці",- процитувала прес-служба слова Зеленського.

Нагадаємо:

  • Ще коли Зеленський був кандидатом у президенти, він казав, що не розуміє, чому олігарху Ігорю Коломойському мають повертати націоналізований Приватбанк.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЄСКоломойськийПриват
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