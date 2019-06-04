Зеленський запевнив європейців, що не збирається на бік Коломойського
Вівторок, 4 червня 2019, 22:29
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявив, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку.
Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.
"Що стосується "Приватбанку", я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці",- процитувала прес-служба слова Зеленського.
"Що стосується "Приватбанку", я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці",- заявив @ZelenskyyUA на зустрічі з Єврокомісаром @vdombrovskis— APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.
Нагадаємо:
- Ще коли Зеленський був кандидатом у президенти, він казав, що не розуміє, чому олігарху Ігорю Коломойському мають повертати націоналізований Приватбанк.
Українська правда