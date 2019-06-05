Зеленський: Чутки про дефолт - це продумані акції
Середа, 5 червня 2019, 00:20
Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про можливий дефолт чутками.
Про це він сказав у Брюсселі під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, йдеться у Twitter Адміністрації президента.
"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - підкреслив Зеленський.
“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis— APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.
Нагадаємо:
- В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.
- У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.
- Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолт шкодять країні.
- Експерти вважають, що передумов для дефолту за суверенними зобов'язаннями України немає, а ринок практично не відреагував на пропозицію Коломойського оголосити країні дефолт.
Українська правда