Зеленський: Чутки про дефолт - це продумані акції

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Середа, 5 червня 2019, 00:20

Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про можливий дефолт чутками.

Про це він сказав у Брюсселі під час зустрічі з  віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, йдеться у Twitter Адміністрації президента.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

  • В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.
  • У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.
  • Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолт шкодять країні.
  • Експерти вважають, що передумов для дефолту за суверенними зобов'язаннями України немає, а ринок практично не відреагував на пропозицію Коломойського оголосити країні дефолт.

Українська правда

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Теми: Зеленський дефолт


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