Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Чутки про дефолт - це продумані акції

Середа, 5 червня 2019, 00:20
Зеленський: Чутки про дефолт - це продумані акції

Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про можливий дефолт чутками.

Про це він сказав у Брюсселі під час зустрічі з  віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, йдеться у Twitter Адміністрації президента.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

  • В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.
  • У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.
  • Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолт шкодять країні.
  • Експерти вважають, що передумов для дефолту за суверенними зобов'язаннями України немає, а ринок практично не відреагував на пропозицію Коломойського оголосити країні дефолт.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийдефолт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: