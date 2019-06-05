Зеленський: Чутки про дефолт - це продумані акції

Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про можливий дефолт чутками.

Про це він сказав у Брюсселі під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, йдеться у Twitter Адміністрації президента.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - підкреслив Зеленський.

“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.

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