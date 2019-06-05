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Посадовець київської поліції ймовірно брав участь у квартирних аферах - ЗМІ

Середа, 5 червня 2019, 01:36
Олександр Білик
Слідство.Інфо

Заступник начальника одного з відділів столичної поліції Олександр Білик імовірно причетний до шахрайств з нерухомістю. Він був присутнім під час силових захоплень житла киян та, за словами потерпілих, вимагав у них гроші.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо" "Місто вкрадених квартир".

Журналісти зазначають, що схеми з привласнення нерухомості в Києві неможливі без участі правоохоронців.

"Зокрема, Олександр Білик, заступник начальника відділу з розслідування особливо тяжких злочинів київської поліції, тривалий час співпрацював з інвестиційною компанією, яка причетна до привласнення майна киян та незаконного виселення людей", - йдеться у фільмі.

Підкреслюється, що Білика  звільнили з поліції на початку 2016 року під час реформи - одразу після цього він безпосередньо брав участь у виселенні людей з їхніх квартир та, як стверджують потерпілі, вимагав у них великі гроші.

За кілька місяців після звільнення Білик через суд поновився в поліції, проте продовжив спілкуватися з представниками інвестиційної компанії.

"У 2017-2018 років він регулярно спілкувався телефоном з людиною, яка називає себе представницею фірми та з їхньою менеджеркою", - зазначають журналісти.

Водночас Білик за два роки зробив стрімку кар'єру в поліції - з рядового дільничного інспектора він виріс до заступника начальника відділу з розслідування особливо тяжких злочинів.

"Не завадило його кар'єрі й те, що нині він - на лаві підсудних у старій справі за перевищення службових повноважень ще під час роботи в міліції", - йдеться у розслідуванні.

При цьому, керівник поліції Києва назвав Білика "досвідченим працівником" і сказав, що звільнити його можуть тільки після вироку суду.

Сам Олександр Білик відмовився спілкуватися з журналістами.

Розслідувачі звернули увагу на спосіб життя поліцейського - його родина, попри скромну зарплату, володіє чотирма квартирами в столиці, дві з яких - у новобудовах.

Сам Білик їздить на позашляховику AUDI Q7, вартість якого складає щонайменше 900 тисяч гривень. Цього авто немає в його декларації. Посадовець за останні 4 роки 12 разів літав за кордон.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київполіціяквартири
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