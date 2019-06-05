Зеленський несподівано поспілкувався з прем’єром Грузії

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Середа, 5 червня 2019, 10:13

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя несподівано поспілкувався із прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, з яким вони поселилися в одному готелі.

Як повідомляє "Європейська правда", про спілкування з главою грузинського уряду Зеленський повідомив у коментарі грузинським журналістам.

Як пише видання "Грузия Online", Зеленський сказав, що "Мамука Бахтадзе - дуже хороша людина", й вони обмінялися номерами телефонів.

"Ми говорили про наші відносини, Грузії та України", – зазначив український президент.

На питання, чи має намір він у найближчому майбутньому відвідати Грузію, Зеленський відповів: "Чому б і ні. Грузія – дуже хороша країна. Я був в Грузії один раз".

Спілкування Зеленського та Бахтадзе грузинським журналістам прокоментувала речниця президента України Юлія Мендель.

"Для нас було приємним сюрпризом, що прем'єр-міністр Грузії зупинився в тому ж готелі, де президент України буде жити під час візиту в Брюсселі. Як ви знаєте, під час офіційних візитів у державних лідерів є дуже щільний графік. Відповідно, дуже складно вставити будь-яку нову зустріч в цей розпорядок", – зазначила вона..

"Я впевнена, що якби президент і прем'єр-міністр знали про таку можливість, вони заздалегідь запланували б зустріч", – додала Мендель.

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Теми: Зеленський Грузія міжнародні відносини


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