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Зеленський про Супрун: Слава Богу, у мене інший лікар

Середа, 5 червня 2019, 11:07
Зеленський про Супрун: Слава Богу, у мене інший лікар

Президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.

Про це він сказав в ефірі 1+1, крутячи разом з журналістом "Радіо Свобода" педалі велотренажера.  

Відповідаючи на питання, якби у нього була можливість формувати уряд, то кого би він залишив і хто з чинних міністрів йому подобається, Зеленський сказав:

"Це провокація, а не питання. Чесно кажучи, я їх не знаю дуже близько. Це не моя команда, ми не пройшли якийсь тривалий час роботи. Я впевнений, що там є професіонали, тому уряд і залишається зараз працювати. Думаю, що за ці 2 місяці до нових виборів і до створення нового уряду ми познайомимося ближче, і я зрозумію, хто з них спроможний зробити щось нове для України. Бо тут треба не кроки (робити – ред.), тут – стрибки".

Журналіст попросив президента озвучити свою думку щодо деяких персоналій.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – да? – як її називають? Ну, слава Богу у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський.   

Про міністра освіти Лілію Гриневич президент сказав, що не знайомий з нею, але "чув, що вона непогана дуже".

Разом з тим міністра МЗС Павла Клімкіна Зеленський назвав фаховим.

"Клімкін – це фаховий дипломат. Я пропонував йому залишатися у команді, бо в нас дуже складна міжнародна ситуація. Але він вирішив піти в політику. Я нікого з них (міністрів – ред.) близько не знаю, але дивлюся по справах цих людей", - підсумував Зеленський.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСупрунКабінет міністрів
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