Половині українців подобаються дії Зеленського – опитування

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Середа, 5 червня 2019, 12:25

Половина опитаних соціологами українців задоволені діяльністю новообраного президента Володимира Зеленського, 11% – протилежної думки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня – 3 червня 2019 року, оприлюднені у середу.

Згідно даних дослідження, 23% опитаних "цілком задоволені", а 27% - "скоріше задоволені". При цьому 39% респондентів ще не змогли оцінити роботу новообраного глави держави.

 

Діяльністю колишнього президента Петра Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені.

 

Діяльністю очільника уряду Володимира Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені більше 90% опитаних.

Зазначено, що соціологи опитали методом особистого інтерв’ю 2000 респондентів від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 

Українська правда

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Теми: Зеленський соціологія


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