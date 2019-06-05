Вступу в ЄС хочуть усе більше українців – "Рейтинг"

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Середа, 5 червня 2019, 12:47

Підтримка ідеї вступу України в Європейський Союз зростає, зараз 57% українців підтримує це на противагу Митному союзу з Росією, і 62% підтримали б цей крок на референдумі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтин" 29 травня – 3 червня 2019 року.

Так, при виборі з кількох векторів економічної інтеграції 57% респондентів – за вступ до ЄС, 24% – за рівновіддаленість від Росії та Заходу, а 10% – за вступ до Митного Союзу.

 

При цьому підтримка вектора на Євросоюз зараз найвища за останні 3 роки і навіть за останній місяць зросла на 3%.

Хоча і підтримка Митного Союзу з травня зросла на 2%, а кількість невизначених зменшилася.

При цьому підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає в центральних та західних регіонах, серед виборців "Європейської солідарності", партії "Голос" та "Громадянської позиції".

Водночас, на референдумі за вступ України до Європейського Союзу висловилися б 62% (22% – проти).

 

Вступ до НАТО на референдумі підтримали б 53% респондентів (31% – проти).

 

Соціологи опитали в останні 10 днів 2000 респондентів віком від 18 років, провівши формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%. 

Олена Рощенко, УП

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Теми: соціологія опитування ЄС НАТО


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