Садовий пропонує Вакарчуку і Гриценку "мажоритарний бартер"

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Середа, 5 червня 2019, 13:00

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий закликав очільників партій "Голос" Святослава Вакарчука та "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка не боротися між собою на виборах до Верховної Ради і дати бій "мажоритарним феодалам".

Про це він написав 5 червня у Facebook.

Садовий заявив, що "Самопоміч" буде виставляти кандидатів на мажоритарні округи лише там, де матиме "сильних бійців".

Мер Львова просить Вакарчука та Гриценка підтримати мажоритарні кандидатури "Самопомочі" на округах, де у команди Садового є явна перевага, а в обмін на це, пропонує підтримку кандидатур "Голосу" чи "Громадянської позиції" в інших округах.

"Дати бій мажоритарним феодалам реально! Самопоміч не буде виставляти всюди своїх кандидатів. Будемо боротись там, де маємо сильних бійців", - написав Садовий.

"Закликаю Святослава Вакарчука і Анатолія Гриценка не боротись один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах", - додав він.

До свого допису лідер "Самопомочі" прикріпив список кандидатів від об’єднання на мажоритарних округах.

Раніше Садовий уже пропонував демократичним силам "об’єднати зусилля та виставити єдиних список кандидатів на мажоритарних округах".

Українська правда

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Теми: Садовий Вакарчук Гриценко Верховна Рада вибори


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