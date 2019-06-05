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Кабмін просить Зеленського звільнити 13 губернаторів

Середа, 5 червня 2019, 14:18
Кабмін просить Зеленського звільнити 13 губернаторів

Кабінет міністрів вносить президенту Володимиру Зеленському подання щодо звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Про це сказав на засіданні уряду 5 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій і очікуємо на те, що Адміністрація президента спільно з секретаріатом Кабінету міністрів опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали достатньо оперативно. В областях мають бути відповідальні управлінці"", – сказав прем’єр.

"Закон передбачає, що тут є поєднана процедура: погодження урядом і призначення президентом, тому ми якнайшвидше проведемо всю підготовчу роботу. Відповідні доручення секретаріату Кабінету міністрів і міністру Кабміну я надав", – додав Гройсман.

Прізвища губернаторів при цьому прем’єр не назвав.

Урядовці пояснили, що тимчасово обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА.

У свою чергу міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив УП, що уряд затвердив подання на звільнення голів Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської обласних держадміністрацій та зробить відповідне подання президенту.

"Зараз перед нами стоїть спільне завдання якнайшвидше знайти фахових управлінців, які будуть нести відповідальність за регіон", - сказав Саєнко.

Нагадаємо:

  • 16 травня президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками великих міжнародних рекрутингових і HR-агентств зазначив, що має намір провести прозорий конкурс на посади голів обласних державних адміністрацій.

Валентина Романенко, УП
Теми: Кабінет міністрівЗеленський
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