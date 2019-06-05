Зіткнення теплоходів у Будапешті: знайдені тіла 12 загиблих

Поліція Угорщини знайшла тіло дванадцятого південнокорейського туриста, який був на борту прогулянкового теплоходу, що затонув на Дунаї у Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тіло чоловіка знайшли пізно у вівторок за 60 кілометрів вниз по течії від столиці Угорщини.

Сім тіл загиблих були знайдені відразу після аварії, решту почали знаходити лише через кілька днів через несприятливі погодні умови на Дунаї.

Таким чином, ще 16 людей, включаючи угорський екіпаж, досі вважаються зниклими безвісти, пошукова операція триває. "Пошук продовжується по всій південній ділянці Дунаю", - заявили в поліції.

Вважається, що більшість тіл знаходяться в уламках затонулого теплохода. Сьогодні на місце трагедії прибуде спеціальний кран, який має піднімати уламки, що лежать на глибині близько 4 метрів.

Прогулянковий катер "Русалка" затонув ввечері 29 травня в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. У нього врізався великий круїзний теплохід Viking Sigyn.

На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Семеро осіб загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.

Угорська поліція заарештувала громадянина України, капітана великого річкового теплохода. Пізніше суд Буди у Будапешті арештував його на місяць.