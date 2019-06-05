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Туск і Зеленський підтвердили проведення саміту Україна-ЄС 8 липня

Середа, 5 червня 2019, 16:43

Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський підтвердили, що саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня у Києві.

Про це йшлося під час спільної прес-конференції двох лідерів у Брюсселі.

"Ми обговорили наступний саміт Україна-ЄС. Він викладе пріоритети наших відносин на наступний рік. Нашим спільним рішенням було провести саміт, як планувалося", - сказав Туск.

Він додав, що під час зустрічі вони домовилися зберігати тісні контакти.

"8 липня я радий вітати вас і всіх партнерів в Україні на саміті Україна-ЄС", - сказав у свою чергу Зеленський.

Він наголосив, що саміт надасть "нового потужного імпульсу відносинам" між Україною і ЄС.

Європейська правда

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Теми: ЗеленськийУкраїнаЄС
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