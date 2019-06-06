ГПУ висунула Ющенку підозру в розтраті – Лещенко

Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.

Про це у своєму telegram-каналі пише народний депутат Сергій Лещенко.

За його словами, колишній глава держави підозрюється за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Підозру висунула Генпрокуратура в рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році", - пише Лещенко.

За його інформацією, Ющенко дійсно в змові з Віктором Януковичем перевів "Межигір'я" з Держуправління справами в сферу відповідальності Кабінету міністрів, який передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України", а те, у свою чергу, вивело "Межигір'я" з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.

"Після цього Янукович почав будувати в "Межигір'ї" персональний рай", - каже депутат.

За його словами, підозра направлено Ющенку поштою.

"Я був свідком у цій справі і можу відповідально стверджувати, що Ющенко свідомо діяв у змові з Януковичем", - заявляє нардеп.