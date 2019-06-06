Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

YouTube влаштує масову чистку відео про ненависть

Четвер, 6 червня 2019, 11:06

YouTube влаштує масову чистку відео, які заперечують існування Голокосту, виправдовують насильство в школі і розпалюють ненависть.

Про це повідомляє видання Reuters.

Відеохостинг видалить відео, які заперечують фактичні катастрофи, такі як Голокост і відео, де стверджується, що шкільні перестрілки і інші "добре задокументовані насильницькі події" є обманом.

"Також будуть видалені відеоролики, які прославляють нацистську ідеологію або рекламують групи, які заявляють про свою перевагу для виправдання дискримінації", - йдеться в повідомленні.

Представник YouTube Фаршад Шадлоу заявив, що творці відео, які будуть порушувати ці правила, будуть виключені з програми розподілу доходів від реклами.

Компанія не пояснила, чому прийняла таке рішення, але повідомила, що консультувалася з десятками експертів щодо екстремізму і громадянських прав.

"Інші типи відео, які повинні бути видалені, відповідно до нових правил YouTube, включають теорії змови про євреїв, які керують світом, заклики заперечувати цивільні права жінок на тій підставі, що вони менш розумні, ніж чоловіки, і деякий білий націоналістичний контент", - сказав представник YouTube.

У компанії заявили, що творцям відео, які будуть публікувати контент на грунті ненависті, будуть надсилати попереджувальні повідомлення.

Теми: інтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
інтернет
Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС
Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"
У Росії масові збої в роботі Google, Роскомнагляд відреагував
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: