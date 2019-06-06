YouTube влаштує масову чистку відео про ненависть

YouTube влаштує масову чистку відео, які заперечують існування Голокосту, виправдовують насильство в школі і розпалюють ненависть.

Про це повідомляє видання Reuters.

Відеохостинг видалить відео, які заперечують фактичні катастрофи, такі як Голокост і відео, де стверджується, що шкільні перестрілки і інші "добре задокументовані насильницькі події" є обманом.

"Також будуть видалені відеоролики, які прославляють нацистську ідеологію або рекламують групи, які заявляють про свою перевагу для виправдання дискримінації", - йдеться в повідомленні.

Представник YouTube Фаршад Шадлоу заявив, що творці відео, які будуть порушувати ці правила, будуть виключені з програми розподілу доходів від реклами.

Компанія не пояснила, чому прийняла таке рішення, але повідомила, що консультувалася з десятками експертів щодо екстремізму і громадянських прав.

"Інші типи відео, які повинні бути видалені, відповідно до нових правил YouTube, включають теорії змови про євреїв, які керують світом, заклики заперечувати цивільні права жінок на тій підставі, що вони менш розумні, ніж чоловіки, і деякий білий націоналістичний контент", - сказав представник YouTube.

У компанії заявили, що творцям відео, які будуть публікувати контент на грунті ненависті, будуть надсилати попереджувальні повідомлення.