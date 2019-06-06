YouTube влаштує масову чистку відео про ненависть

1649 переглядів
Четвер, 6 червня 2019, 11:06

YouTube влаштує масову чистку відео, які заперечують існування Голокосту, виправдовують насильство в школі і розпалюють ненависть.

Про це повідомляє видання Reuters.

Відеохостинг видалить відео, які заперечують фактичні катастрофи, такі як Голокост і відео, де стверджується, що шкільні перестрілки і інші "добре задокументовані насильницькі події" є обманом.

"Також будуть видалені відеоролики, які прославляють нацистську ідеологію або рекламують групи, які заявляють про свою перевагу для виправдання дискримінації", - йдеться в повідомленні.

Представник YouTube Фаршад Шадлоу заявив, що творці відео, які будуть порушувати ці правила, будуть виключені з програми розподілу доходів від реклами.

Компанія не пояснила, чому прийняла таке рішення, але повідомила, що консультувалася з десятками експертів щодо екстремізму і громадянських прав.

"Інші типи відео, які повинні бути видалені, відповідно до нових правил YouTube, включають теорії змови про євреїв, які керують світом, заклики заперечувати цивільні права жінок на тій підставі, що вони менш розумні, ніж чоловіки, і деякий білий націоналістичний контент", - сказав представник YouTube.

У компанії заявили, що творцям відео, які будуть публікувати контент на грунті ненависті, будуть надсилати попереджувальні повідомлення.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: інтернет


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Цифрова держава. Технології на службі громадянина 5 червня 2019, 13:30
Не вірте Гуглу, або Як приховати порно з нареченою депутата 5 червня 2019, 09:00
Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook 3 червня 2019, 23:10
Усі новини
Головні новини
Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів
Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Усі новини
здоров'я

6 добрих звичок, якими не варто зловживати

екологія

4 додатки, щоб вашого сміття було менше

Діти

Щоб діти були щасливими, здоровими та успішними: гід для батьків