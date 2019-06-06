США допоможуть боротись із пропагандою і дезінформацією РФ на Донбасі - сенатор

Сенатор Роберт Портман від Республіканської партії повідомив, що обговорив на зустрічі з Володимиром Зеленським потребу української армії в нових системах озброєнь та ідеї боротьби з російською пропагандою на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Портман розповів під час виступу у Сенаті 5 червня.

Портман позитивно відгукнувся про майже годинну розмову із Зеленським, заявивши, що він "вражений зустріччю". "Він розумний, проникливий і рішучий", - охарактеризував республіканець українського президента.

За словами Портмана, вони також обговорили поширення російської пропаганди вздовж східного кордону України та проблему заглушення українських телевізійних сигналів на окупованих територіях.

"Ми обговорили деякі ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, глушінню і дезінформації, і я вже зв'язувався з Державним департаментом з приводу цих ідей", - повідомив сенатор.

Крім того, Портман і Зеленський обговорили, як збільшити тиск на Москву, щоб вона звільнила захлплених 24 українських моряків. Портман пообіцяв працювати у Сенаті США задля звільнення українців.