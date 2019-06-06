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Україну продовжить заливати дощами

Четвер, 6 червня 2019, 12:28

Найближчої доби в Україні збережеться тепла, але нестійка погода - в більшості областей з короткочасними грозовими дощами різної інтенсивності.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі, грози, місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с; на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 25-30°, у західних областях 22-27°.

У Києві в п'ятницю місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 7 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,8 градусів тепла в 2000 році, а найнижча вночі - на позначці 4,4 градуса вище нуля в 1925 році.

У суботу в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, у західних і південних областях місцями град, шквали 15-20 м/с, лише в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, на Прикарпатті 22-25°.

У Києві 8 червня - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

6 червня станом на 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 21-25°; в Дніпрі біля Києва 23°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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