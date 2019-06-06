Понад 60% українців вважають Росію агресором і не хочуть воювати

65% українців вважають Росію агресором щодо України, а 27% – протилежної думки.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня – 3 червня 2019 року.

Оцінки українців у цьому плані не дуже змінилися в останній час.

При цьому, за висновком соціологів, більше 60% – за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі: 38% – за припинення військових дій та замороження конфлікту, 22% – за надання цим територіям самостійного або ж федеративного статусу у складі України.

5% опитаних висловилися за повне відділення окупованих земель.

Водночас, 18% респондентів підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

Військовий спосіб вирішення проблем підтримують більше на заході України та серед прихильників партії попереднього президента Петра Порошенка.

Соціологи групи "Рейтинг" опитали 2000 респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Це було особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%