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Рибчинський вийшов з "Волі народу" та вступив до "Батьківщині"

Четвер, 6 червня 2019, 15:51


Народний депутат України Євген Рибчинський вийшов зі складу депутатської групи "Воля народу" та вступив до лав фракції "Батьківщина".

Про це він повідомив у блозі на "Українській правді".

"Тому, що я не хочу залишатися осторонь будівництва сильної і незалежної України, я подав заяву про вступ у фракцію партії Батьківщина", - написав Рибчинський.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на засіданні Верховної Ради 6 червня про вихід з "Волі народу" і вступ Рибчинського до "Батьківщини" оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо:

  • Після виходу Рибчинського у "Волі народу" залишаються 17 народних депутатів. Згідно з законодавством, Парубій може оголосити про розпуск групи у зв'язку з тим, що в її складі менше ніж 19 осіб.
  • Кількість нардепів у "Батьківщині" тепер становить 21.
  • Рибчинський пройшов до парламенту за мажоритарним округом №211 (Київ), до членства у "Волі народу" близько року перебував у фракції "Блок Петра Порошенка".

"Українська правда" у Threads

Теми: БатьківщинаВерховна Рада
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