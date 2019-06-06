Рибчинський вийшов з "Волі народу" та вступив до "Батьківщині"
Четвер, 6 червня 2019, 15:51
Народний депутат України Євген Рибчинський вийшов зі складу депутатської групи "Воля народу" та вступив до лав фракції "Батьківщина".
Про це він повідомив у блозі на "Українській правді".
"Тому, що я не хочу залишатися осторонь будівництва сильної і незалежної України, я подав заяву про вступ у фракцію партії Батьківщина", - написав Рибчинський.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на засіданні Верховної Ради 6 червня про вихід з "Волі народу" і вступ Рибчинського до "Батьківщини" оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.
Нагадаємо:
- Після виходу Рибчинського у "Волі народу" залишаються 17 народних депутатів. Згідно з законодавством, Парубій може оголосити про розпуск групи у зв'язку з тим, що в її складі менше ніж 19 осіб.
- Кількість нардепів у "Батьківщині" тепер становить 21.
- Рибчинський пройшов до парламенту за мажоритарним округом №211 (Київ), до членства у "Волі народу" близько року перебував у фракції "Блок Петра Порошенка".