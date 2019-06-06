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Під будинком Порошенка палили "димовухи" і шини

Четвер, 6 червня 2019, 17:11

Кілька десятків молодих осіб палили шини і "димовухи" під будинками екс-президента Петра Порошенка та екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у Козині під Києвом.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив речник поліції Київщини Микола Жукович.

"Палили шини і фаєри біля будинку екс-президента сьогодні у Козині. Зараз біля будинка Гладковського збираються", - сказав Жукович. 

 
Фото  ГалушкиNEWS

Він додав, що акція почалася десь в обідню пору, наразі її учасники рушили до будинка Гладковського.

"Затриманих жодних немає. Кримінальних проваджень поки що немає, бо звернень від громадян про пошкодження майна чи про вчинення якихсь серйозних хуліганських дій поки не надходило. Якщо й будуть, то про дрібні хуліганські дії, але це адміністративні порушення", - сказав Жукович.

У соцмережах повідомляють, що таким чином учасники акції вимагали арешту екс-президента і Гладковського через причетність до розкрадань в Укроборонпромі.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкоКиївська областьакції
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