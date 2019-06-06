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Кучма прояснив свою пропозицію "не стріляти у відповідь"

Четвер, 6 червня 2019, 17:17
Кучма прояснив свою пропозицію не стріляти у відповідь

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.

Про це Кучма сказав у четвер під час брифінгу в Адміністрації президента.

За його словами, переговорна група домовилась, що до 19 червня мають бути підготовлені документи з заходами забезпечення режиму тиші.

Кучма каже, що умова "не стріляти" має стосуватись виключно "провокаційних обстрілів".

"Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садочок, чи до хати, чи взагалі в населенний пункт і веде обстріл наших територій. Скажіть будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що це з такого, дитячого, умовно кажучи, садочка, ми можемо давати відповідь?" – пояснив представник України.

Він наголосив, що відповідати вогнем треба, "коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів".

На уточнювальне запитання журналістки, чи йдеться про те, що Українська сторона пропонує не відповідати виключно на ті обстріли, які йдуть з цивільних об’єктів на неконтрольованій території, Кучма відповів:

"Абсолютно, коли ми чітко повинні розуміти, що це провокаційні обстріли".

Нагадаємо

  • Раніше повідомлялось, що Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • В інтерв’ю іноземним ЗМІ в березні 2019 року тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі перш за все "треба припинити стріляти".
  • Збройні сили України на Донбасі знаходяться в "режимі тиші", але мають право відкривати вогонь, коли на них здійснюється напад. 
  • У щоденних зведеннях щодо ситуації в зоні бойових дій штаб ООС повідомляє, що українські військові відкривають вогонь лише у відповідь  на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

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