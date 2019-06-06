КС узаконив розкрадання державних коштів – НАБУ
Четвер, 6 червня 2019, 18:56
Конституційний суд обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро і тим самим узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами.
Саме так представники НАБУ прокоментували рішення КСУ від 6 червня.
"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - сказано в повідомленні у Твіттері.
Офіційну позицію НАБУ пообіцяло озвучити згодом.
Нагадаємо:
- Суд визнав неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.
- КСУ відкрив відповідне провадження минулоріч у жовтні за скаргою "Запорізького заводу феросплавів", що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Українська правда