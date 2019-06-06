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Російські радіостанції захопили українські частоти в окупованому Криму

Четвер, 6 червня 2019, 23:40

У більшості населених пунктів північного Криму українські FM-частоти захопили російські мовники.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

За її інформацією, моніторинг, проведений у травні 2019 року, показав, що у 8-ми населених пунктах на півночі півострова всі українські частоти незаконно зайняті російськими станціями. У 11 населених пунктах українське FM-мовлення зафіксовано частково, однак на більшості частот чутні російські станції. При цьому на підконтрольній Україні території біля КПВВ "Чонгар" і "Чаплинка" чути сигнал двох російських радіостанцій.

Зокрема, на підконтрольній Україні території на КПВВ "Чонгар" на частоті 87,7 FM зафіксований впевнений прийом російського радіо "Супутник", а на частоті 90,8 FM можна почути російське радіо "Море".

На КПВВ "Чаплинка" на підконтрольній Україні території зафіксовано сигнал цих же російських радіостанцій.

"На окупованій території поруч з КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар" ситуація кардинально відрізняється. І на цих же самих частотах в більшості випадків можна почути сигнал російських радіостанцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що у восьми населених пунктах (Красноперекопськ, Зелена Нива, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмаково, Джанкой, Зарічне, Воїнка) на українських радіочастотах чутні тільки російські FM-станції.

"Таким чином, російська влада практично заблокували українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і фактично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів засуджено Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році", - звертає увагу "Кримська правозахисна група".

Українська правда
Теми: КримРосіяЗМІ
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