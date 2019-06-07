Три області залило, зруйнувало будинок і міст, але проїзд є – ДСНС

Внаслідок інтенсивних опадів 6 червня у 3 областях України сталося підтоплення, а саме в Івано-Франківській, Херсонській та Кіровоградській.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 7 червня.

Так, в Івано-Франківській області підтопило 39 житлових будинків 170 дворогосподарств у 15 населених пунктах на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського та Тлумацького районів.

ДСНС

Станом на 7 годину п’ятниці залишаються підтопленими 16 житлових будинків в Коломийському районі та 117 дворогосподарств у 6 населених пунктах на території Косівського – 3, Снятинського – 2 та Городенківського – 1 районів.

У с. Пістинь Косівського району частково зруйновано житловий будинок та міст через потічок Озірний.

У с. Діброва Тлумацького району стався зсув ґрунту на автодорогу державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль (проїзд транспортних засобів забезпечений).

Зруйновано 3 автомобільні переїзди на автодорогах місцевого значення сіл Гордаків, Кічера та Гавриле Косівського району.

Зранку проїзди до всіх населених пунктів області забезпечено. Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає.

Для відкачування води залучено 16 одиниць техніки та 45 осіб з них від ДСНС 13 од. техніки, 11 мотопомп та 40 осіб о/с.

У Херсонській області підтопило 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району. Станом на 7 годину підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 105 присадибних ділянок.

Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає.

Для відкачування води залучено 7 од. техніки та 25 чол. з них від ДСНС 2 од. техніки та 6 чол. о/с.

У Кіровоградській області було підтоплено 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок. Станом на 7 годину залишаються підтопленими 2 житлові будинки та 7 дворогосподарств.

Рівень води поступово спадає.

До робіт залучено 2 одиниці техніки, 2 мотопомпи та 12 працівників ДСНС.

Водночас, Український гідрометцентр попереджає, що вдень 7 червня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).