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Представник Зеленського в КС упевнений в указі про розпуск Ради

П'ятниця, 7 червня 2019, 09:55

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський переконаний в конституційності указу Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів парламенту.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Указ повністю конституційний, він відповідає повноваженням президента. Ми виключаємо можливість визнання указу неконституційним. У нас сумнівів в його конституційності немає", – заявив Веніславський.

За його словами, указ Зеленського про розпуск Верховної Ради від 21 травня 2019 року повністю відповідає всім критеріям конституційності актів президента.

"Він виданий на підставі Конституції України, яка передбачає право президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради. Він виданий у межах повноважень президента", – сказав представник президента в КС.

Він вказав, що спосіб видання даного нормативно-правового акта чітко визначено в Конституції.

"По-перше, необхідно було провести зустріч для консультацій із лідерами фракцій і керівництвом Верховної Ради, що було зроблено напередодні видання указу. Тому процедура була дотримана", – сказав Веніславський.

Він зазначив, що указ президента може бути визнаний неконституційним, якщо він виданий з виходом за межі повноважень, із порушенням процедури або якщо його текст безпосередньо не відповідає Конституції.

"У нас немає виходу за межі повноважень, немає порушень процедури. У нас є абсолютно всі складові, тому ми не хвилюємося за юридичну чистоту нашого указу", – наголосив Веніславський.

За його словами, аналіз конституційного подання сторони-опонента свідчить про те, що в ньому має місце "просто певна маніпуляція фактами, яка не має юридичного підтвердження".

"Стверджується, що президент вийшов за межі своїх повноважень, хоча цього немає і, в принципі, бути не може. Стверджується, що порушується принцип правової визначеності, але цього немає, тому що в указі чітко зрозуміло, які конституційно-правові відносини припиняються і які породжуються" ,– пояснив Веніславський.                                  

Він упевнений, що, попри поширення у ЗМІ й Інтернеті різної інформації та чуток, судді КС, оцінивши всю сукупність матеріалів справи, які будуть також залучені в ході розгляду 11 червня, приймуть виважене і відповідне Конституції рішення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадаКС
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