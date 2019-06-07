Кандидат у нардепи обіцяв $20 тисяч за переворот в Коцюбинському – активіст

Активістка Ірина Федорів заявляє, що екс-мер Ірпеня, а нині кандидат у нардепи Володимир Карплюк обіцяв депутату $20 тисяч за переворот у селищі Коцюбинське під Києвом, але не за заплатив цих коштів.

Про це вона повідомляє у блозі на "Українській правді".

Федорів виклала аудіозапис, який, за її словами, зробили під час спецоперації у 2018 році, коли СБУ затримувала другого самопроголошеного голову селища депутата Миколу Єременка за хабар.

"Цей короткий аудіозапис доводить: треба були гроші на хабар за внесення в реєстр Єременка замість Матюшиної; Карплюк за голосування депутата Миколи Єременка за недовіру селищній голові обіцяв $20 тисяч і тоді з ним не розрахувався. (Скільки отримали інші депутати – наразі слідство має з'ясувати)", - пише Федорів.

Також на цьому аудіо нібито Єременко розповідає, що не подає декларацію в НАЗК, бо має лише чорний дохід від ігрових автоматів на Академмістечку і Житомирській."Чому аудіо про те, що Краплюк обіцяв $20 тисяч за голос Єременка з'явилося тільки зараз? Ми публікували частину аудіозаписів рік тому, щоб довести всім, хто думав, що справа СБУ по Єременку і його подільнику – мешканцеві Ірпеня Євгену Мельничуку – нібито сфабрикована. Аудіозаписи зняли всі питання навіть в тих, хто повірив у легенду Єременка і Мельничука", - написала Федорів.

Вона додала, що на 10 червня призначене судове засідання у справі щодо перевороту влади Єременком, яка триває вже більше року і в якій уже змінилося 3 суддів.

Активісти вимагають, щоб Окружний адмінсуд поновив на посаді законно обрану громадою селищну голову Ольгу Матюшину.



"Чому не розслідуються справи? Обласний осередок БПП, який очолював Ігор Кононенко, зрозумів, що працювали так гарно, що рейтинги були дуже погані. І замість того, щоб почати працювати якісно, вирішили йти на старі договорняки", - пише Федорів.

За її словами, прокурора, який Карплюку вручав підозри, одразу перевели, а самому екс-меру Ірпеня "пообіцяли підтримку на виборах в парламент, недоторканість і "поставити на паузу" розслідування справ".