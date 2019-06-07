Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату
Росія не бачить доцільності у розширенні нормандського формату.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США і Великобританії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в розширенні цього формату", - сказав він.
Пєсков додав, що "поки можна констатувати, що сам по собі формат досить нерезультативний через те, що Київ не поспішав з виконанням мінських домовленостей".
"В умовах такої низької ефективності говорити про розширення, напевно, навряд чи можливо", - додав прес-секретар президента Росії.
Разом з тим Пєсков зауважив, що, "з іншого боку, все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ, але цього ми поки не знаємо".
Нагадаємо:
- В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
- Перед другим туром виборів президент Володимир Зеленський пропонував розширити "нормандський формат" переговорів щодо Донбасу участю США й Великобританії.
- 4 червня стало відомо, що Італія заявила про бажання брати участь у роботі нормандського формату.