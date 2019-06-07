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Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату

П'ятниця, 7 червня 2019, 11:10

Росія не бачить доцільності у розширенні нормандського формату.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США і Великобританії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в розширенні цього формату", - сказав він.

Пєсков додав, що "поки можна констатувати, що сам по собі формат досить нерезультативний через те, що Київ не поспішав з виконанням мінських домовленостей".

"В умовах такої низької ефективності говорити про розширення, напевно, навряд чи можливо", - додав прес-секретар президента Росії.

Разом з тим Пєсков зауважив, що, "з іншого боку, все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ, але цього ми поки не знаємо".

Нагадаємо:

  • В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • Перед другим туром виборів президент Володимир Зеленський пропонував розширити "нормандський формат" переговорів щодо Донбасу участю США й Великобританії.
  • 4 червня стало відомо, що Італія заявила про бажання брати участь у роботі нормандського формату.

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