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ДБР розслідує 23 провадження стосовно нардепів

П'ятниця, 7 червня 2019, 12:39

Державне бюро розслідувань розслідує 23 провадження стосовно народних депутатів.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"На даний момент в провадженні слідчих центрального апарату ДБР розслідується 23 провадження, в яких перевіряються дії народних обранців", - сказала вона.

Разом з тим Варченко додала, що в ДБР дуже чекають прийняття законопроекту про зняття депутатської недоторканності.

"Ми дуже чекаємо цей закон. Зараз провести негласні слідчо-розшукові дії щодо народного депутата неможливо", - сказала перший заступник директора ДБР.

Вона пояснила, що зараз стежити або прослуховувати нардепа можна лише з дозволу Верховної Ради.

"Прийшов, наприклад, заявник на зустріч з народним депутатом, а той каже йому "Ти мені повинен передати $100 тисяч за рішення в твоїх інтересах". Ми, правоохоронці, зараз не маємо права ні записати цю розмову, ні провести візуальне спостереження", - сказала Варченко.

За її словами, це неможливо тому що в законі є чітка норма, що генпрокурор повинен спочатку звернутися до Верховної Ради і отримати дозвіл на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності.

"Ви уявляєте це – приходить генеральний прокурор в ВР і каже:" Дайте дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, образно, Іванова, і ще не завадило б його прослухати, він хабара збирається брати". Тому, ця норма на практиці і не працює", - підсумувала Варченко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРВерховна Рада
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