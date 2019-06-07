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СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі з вибухівкою з Донецька

П'ятниця, 7 червня 2019, 13:31
СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі з вибухівкою з Донецька
ssu.gov.ua

Службі безпеки України вдалося попередити потужний теракт у Запоріжжі й затримати чоловіка, який заклав вибухівку у сміттєвий бак.  

За словами начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова, інформація про передачу вибухового пристрою з Донецька надійшла до Центрального апарату служби – і група, сформована Іваном Бакановим, приїхала в Запоріжжя й відслідкувала зловмисника.

"Особа намагалася закласти вибухівку у сміттєвий бак і активувати його шляхом надіслання телефонного дзвінка", – сказав на місці подій журналістам працівник СБУ.

 
СБУ

За його словами, вибір місця був свідомий, але мотиви – таємниця слідства.

"Є оперативна версія робоча, за дозволом слідства вона буде оприлюднена", – сказав Петров.

Чоловіка затримали.

"Вибухівку дезактивували таємно від об’єкта спостереження. Він не знав, що вона не працює. Після намагання встановити нам необхідно було провести аудіо-, відео-, фотофіксацію щодо закладання вибухівки біля цього майданчика". – сказав представник СБУ.

"Після того, як він вийшов за межу й намагався активувати, поїхав до готелю в Запоріжжі, подивився новини – не побачивши інформації про надзвичайні події, повернувся до місця закладання вибухівки. Тоді затримали, ми його вели з самого початку заїзду в Україну", – додав він.

 

"Достатньо потужна вибухівка… Еквівалент за потужністю – 1,3-1,4 ТНТ (тринітротолуолу – ред.). Зона ураження близько 1,5 кілограма – близько 10 метрів. Поставити саме на магніти у сміттєвий бак – сміттєвий бак перетворюється на елемент ураження і це збільшує його (пристрою – ред.) потужність", – сказав Петров.

 

Він уточнив: "Ми працюємо з 4 ранку – з тої години, коли він встав, підготувався, включив детонатор… Активна фаза масових заходів припала на 6-ту годину, коли було здійснено евакуацію мешканців прилеглих будинків, було обмежено в'їзд на територію".

Слідчі дії щодо виконавця й організатора будуть тривати.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у провадженні за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 ККУ, уточнила СБУ,

Олена Рощенко, УП, додано фото
Теми: СБУЗапоріжжятерактДонецьк
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