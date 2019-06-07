У Нацгвардії наживалися на неякісних консервах для військових – слідство

Посадові особи Національної гвардії під виглядом консервів, закуплених за державний кошт, постачали недоброякісну продукцію у військові частини.

Про це свідчать матеріали суду в рамках кримінальної справи.

Військова прокуратура розслідує зловживання посадовцями Нацгвардії службовим становищем під час здійснення державних закупівель продовольства для потреб військових частин та підрозділів НГУ.

Зазначається, що протягом 2017-2019 років командування Центральної бази забезпечення закуповувало у військову частину 3078 в Києві рибні та м’ясні консерви, які потім розподілялися по частинах у Львові та Золочеві. Вартість закупівель протягом трьох років склала 70 млн грн.

Водночас під видом інших торгових марок постачали неякісну продукцію "Буського консервного заводу".

"Закуплені військовою частиною 3078 рибні консерви та м`ясна продукція були придбані контрагентами у ТзОВ "Буський консервний завод" під видами інших торгових марок, при чому експертні висновки на поставлені партії товарів не відповідали реально поставленій продукції, що свідчить про її неналежну якість, кількість (вагу) інгредієнтів та невідповідність реальному терміну зберігання", - вказано у судовому провадженні.

Досудове розслідування встановило, що посадовці перераховували бюджетні кошти консервному заводу "з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації".

"Недоброякісна продукція призводить до отруєння військовослужбовців, зниження їх бойової готовності та нанесення економічних збитків державі", - зазначається в клопотанні.

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