Вбивство "Сармата": обидва ймовірні замовники вже не під вартою

Підозрюваний у співорганізації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка Євген Бродський вже не перебуває під вартою.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу Печерського районного суду Києва.

У 20-х числах травня Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу Бродському із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кілька тижнів тому Печерський суд замінив цілодобовий арешт на нічний.

Цю інформацію журналістам також підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін. За його словами усі інші фігуранти цієї справи лишаються під вартою.

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