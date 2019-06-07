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Вбивство "Сармата": обидва ймовірні замовники вже не під вартою

П'ятниця, 7 червня 2019, 16:29

Підозрюваний у співорганізації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка Євген Бродський вже не перебуває під вартою.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на  прес-службу Печерського районного суду Києва.

У 20-х числах травня Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу Бродському із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кілька тижнів тому Печерський суд замінив цілодобовий арешт на нічний.

Цю інформацію журналістам також підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін. За його словами усі інші фігуранти цієї справи лишаються під вартою.

Нагадаємо:

  • У ніч з 6 на 7 червня Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – другого підозрюваного в організації вбивства "Сармата".
  • У Генпрокуратурі сказали, що будуть оскаржувати це рішення суду.
  • АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • 17 грудня стало відомо про ще одного затриманого – бізнесмена Бродського. Правоохоронці говорили, що він намагався вилетіти до Туреччини. Тоді чоловіка арештували.
  • 9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.

Теми: вбивствоЗапорізька областьсуд
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