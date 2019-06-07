Зеленському кортить запустити Антикорсуд, але є одне але

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вживати заходів, щоб допомогти у запуску роботи Вищого антикорупційного суду.

Про це він сказав на зустрічі з головою Верховного Суду Валентиною Данішевською та главою Антикорсуду Оленою Танасевич, повідомляє прес-служба президента.

"Хочемо допомогти Антикорупційному суду вирішити проблеми для якнайшвидшого початку роботи", – сказав Зеленський.

Відзначається, що із запуском інстанції 5 вересня можуть трапитися проблеми, зокрема, з приміщенням та робочими місцями для суддів.

Закон "Про Вищий антикорупційний суд" встановлює чіткі вимоги до розміщення установи.

За законом приміщення суду мають оснащуватися "сучасними засобами для гарантування особистої безпеки суддів та збереження документації".

Також Апеляційна палата Антикорсуду та судові палати не можуть розміщуватися в одній будівлі, зокрема разом з іншими судами та їхніми апаратами.

У 2018 році Кабмін виділив 2 будівлі для Антикорсуду, зазначається, що наразі ці будівлі є непридатними та потребують тривалого капітального ремонту.

Повідомляється, що для тимчасового розміщення суду та його Апеляційної палати Державна судова адміністрація надала приміщення Печерського райсуду Києва, але це не узгоджується з вимогами статті 15 закону "Про Вищий антикорупційний суд".

За словами Танасевич, невирішене питання з приміщенням може призвести до зриву початку роботи відомства. Вона додала, що з боку ВАКС вживаються всі необхідні заходи для вчасного початку роботи суду.

В адміністрації Зеленського повідомили, що для вирішення проблеми з розміщенням суду за дорученням президента знайшли та напрацювали "конкретні пропозиції, реалізація яких розпочнеться вже найближчим часом".

"Президент наголосив на готовності вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Антикорупційного суду", - додали в АП.