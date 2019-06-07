Тренерка Нацзбірної погоріла на хабарі
П'ятниця, 7 червня 2019, 17:27
Правоохоронці затримали головну тренерку Національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності на хабарі у 20 тисяч гривень.
Про це 7 червня повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники встановили, що жінка, яка також є співробітницею "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ.
"За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах", - повідомили у відомстві.
Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання хабаря.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманій підозри в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря), та обрання запобіжного заходу.
Українська правда