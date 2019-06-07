Тренерка Нацзбірної погоріла на хабарі

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П'ятниця, 7 червня 2019, 17:27

Правоохоронці затримали головну тренерку Національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності на хабарі у 20 тисяч гривень.

Про це 7 червня повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники встановили, що жінка, яка також є співробітницею "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ.

 

"За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах", - повідомили у відомстві.

Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання хабаря.

 

Наразі вирішується питання про оголошення затриманій підозри в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря), та обрання запобіжного заходу.

 

Українська правда

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Теми: СБУ хабар спорт


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