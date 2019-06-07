Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії затримали розслідувача: журналісти пікетують МВС РФ

П'ятниця, 7 червня 2019, 17:29

Російські журналісти проводять у Москві під Головним відділенням МВС РФ серію одиночних пікетів проти затримання кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова.

Про це стало відомо зі сторінок друзів журналіста в Facebook.

Журналіст був затриманий 6 червня о 14:30 неподалік від метро "Цветной бульвар" - повідомив адвокат Голунова. За його інформацією, поліцейські спочатку нібито виявили п'ять згортків із порошкоподібною речовиною в його рюкзаку, а потім, під час обшуку в його помешканні, ще згорток, три пакети порошку і ваги.

Слідчий заявив "Російській службі Бі-бі-сі", що Голунова затримали під час "замаху на збут мефедрона".

За даними "Медузи", Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.

Про факт затримання правоохоронці повідомили лише вночі, через 14 годин.

Як повідомляє видання, Голунову відмовили у вимозі провести експертизу для підтвердження контакту журналіста з наркотичними речовинами і в проханні викликати швидку, щоб зафіксувати побої.

На думку колег, Голунова переслідують через його журналістську діяльність. Протягом останніх місяців йому надходили погрози.

У п'ятницю ввечері відбудеться засідання Нікулінського районного суду Москви, на якому Голунову оберуть запобіжний захід.

Останні розслідування Голунова на "Медузі" стосувалися незаконного вилучення житла, переділу ринку ритуальних послуг, розкішної нерухомості, якою володіють родичі віце-мера Москви.

Під час пікетів біля будівлі міського управління МВС на Петрівці в Москві вже затримали 12 осіб, але не склали протоколів і невдовзі відпустили. Про це повідомив один із затриманих журналістів у Twitter.

На даним момент, як повідомляє "Медуза", поліцейські нікого не затримують, але закликають громадян розійтися. Кількадесят людей вишикувалися в чергу, щоб узяти участь в одиночному пікеті.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Росія
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Держави НАТО узгодили оборонні плани від нападу Росії – Reuters
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: