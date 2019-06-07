Україна пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу

27373 перегляди
П'ятниця, 7 червня 2019, 18:29

Юніорська збірна України гратиме у півфіналі чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.

У чвертьфінальному поєдинку, що пройшов у Лодзі 7 червня, українська команда з рахунком 1:0 перемогла збірну Колумбії.

Синьо-жовті відкрили рахунок в матчі вже на 11-й хвилині. Після помилки на виході воротаря колумбійців Данило Сікан поборовся за м`яч і забивав уже в порожні ворота - 1:0.

Колумбія практично не створила проблем для захисту українців у першому таймі. Підопічні Олександра Петракова краще комбінували, добре тримали м`яч і небезпечно атакували.

На старті другого тайму обидві команди грали в рівний футбол і небезпечних моментів біля обох воріт не було. На 70-й хвилині Георгій Цитаішвілі мав чудовий шанс збільшити перевагу збірної України, але після його удару з метрів восьми м`яч пролетів над поперечкою воріт.

В останні десять хвилин гри українцям довелося відбиватися від навали атакуючих колумбійців. Воротар збірної України Владислав Кучерук відбив небезпечний удар Карбонеро. На 86-й хвилині Колумбія залишилася в меншості після вилучення того ж таки Карбонеро. У результаті українці довели гру до перемоги і вийшли вперше у своїй історії до півфіналу чемпіонату світу.

У півфінальному матчі 11 червня збірна України гратиме з переможцем матчу Італія - Малі.

Микола Аврамчук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: футбол спорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Динамо" продовжило контракт з Хацкевичем 6 червня 2019, 19:41
Україна пробилася у чвертьфінал Чемпіонату світу 3 червня 2019, 20:31
Ліверпуль переміг Тоттенхем і виграв фінал Ліги чемпіонів 2 червня 2019, 00:28
Усі новини
Головні новини
Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"
Приватбанк втратив 9 мільярдів доларів через окупацію Криму
Десятка "Самопомочі": активісти, депутати, підприємці
Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

читай!

5 найкращих книг з психології, які допоможуть побороти депресію

тест

Що ви знаєте про радіацію та Чорнобиль?