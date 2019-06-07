Україна пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу

Юніорська збірна України гратиме у півфіналі чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.

У чвертьфінальному поєдинку, що пройшов у Лодзі 7 червня, українська команда з рахунком 1:0 перемогла збірну Колумбії.

Синьо-жовті відкрили рахунок в матчі вже на 11-й хвилині. Після помилки на виході воротаря колумбійців Данило Сікан поборовся за м`яч і забивав уже в порожні ворота - 1:0.

Колумбія практично не створила проблем для захисту українців у першому таймі. Підопічні Олександра Петракова краще комбінували, добре тримали м`яч і небезпечно атакували.

На старті другого тайму обидві команди грали в рівний футбол і небезпечних моментів біля обох воріт не було. На 70-й хвилині Георгій Цитаішвілі мав чудовий шанс збільшити перевагу збірної України, але після його удару з метрів восьми м`яч пролетів над поперечкою воріт.

В останні десять хвилин гри українцям довелося відбиватися від навали атакуючих колумбійців. Воротар збірної України Владислав Кучерук відбив небезпечний удар Карбонеро. На 86-й хвилині Колумбія залишилася в меншості після вилучення того ж таки Карбонеро. У результаті українці довели гру до перемоги і вийшли вперше у своїй історії до півфіналу чемпіонату світу.

У півфінальному матчі 11 червня збірна України гратиме з переможцем матчу Італія - Малі.