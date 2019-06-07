Потрійна аварія: на трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка, вантажівка і легковик

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П'ятниця, 7 червня 2019, 19:19

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами та легковий автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

За її даними, автопригода сталася у п’ятницю близько 5-ї вечора у селі Бабин Гощанського району.

 

Внаслідок ДТП травмувався водій "КАМАЗу", його доставили до лікарні. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.

 

Унаслідок зіткнення пошкоджені автівки перекрили трасу, що ускладнило рух на цій ділянці.

Українська правда

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Теми: ДТП Рівненська область


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