Потрійна аварія: на трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка, вантажівка і легковик

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами та легковий автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

За її даними, автопригода сталася у п’ятницю близько 5-ї вечора у селі Бабин Гощанського району.

Внаслідок ДТП травмувався водій "КАМАЗу", його доставили до лікарні. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.

Унаслідок зіткнення пошкоджені автівки перекрили трасу, що ускладнило рух на цій ділянці.