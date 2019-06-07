Потрійна аварія: на трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка, вантажівка і легковик
П'ятниця, 7 червня 2019, 19:19
На трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами та легковий автомобіль.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
За її даними, автопригода сталася у п’ятницю близько 5-ї вечора у селі Бабин Гощанського району.
Внаслідок ДТП травмувався водій "КАМАЗу", його доставили до лікарні. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.
Унаслідок зіткнення пошкоджені автівки перекрили трасу, що ускладнило рух на цій ділянці.
Українська правда