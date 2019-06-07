НАСА зробить з Міжнародної космічної станції локацію для туристів

Американська космічна агенція НАСА планує відкрити Міжнародну космічну станцію для відвідування туристами та інших комерційних цілей з 2020 року.

Про це пише BBC із посиланням на інформацію, отриману в самому агентстві.

"НАСА відкриває Міжнародну космічну станцію для комерційних цілей і виходить з цим на ринок, чого ми ніколи раніше не робили", - заявив у Нью-Йорку головний фінансовий директор МКС Джефф Девіт.

За словами заступника директора МКС Робін Гатенс, щороку на станцію літатимуть до 2 "коротких приватних місій".

У НАСА кажуть, що астронавти-туристи подорожуватимуть на американському космічному кораблі, їм дозволять лишатися на МКС до 30 днів.