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Вакарчук пообіцяв здивувати списком "Голосу"

П'ятниця, 7 червня 2019, 20:00

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що сам очолить список партії "Голос", а от інші люди в ньому приємно здивують.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За багатомандатним округом - побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі", - каже Вакарчук.

Лідер "Голосу" запевнив, що старих облич у списку партії не буде.

"Інші номери (окрім першого у списку – ред.) ще не вирішені. Це саме зараз відбувається. Я буду першим номером у списку", - сказав він.

Також співак-політик зазначив, що підтримує ідею люстрації чиновників, які мали прямий стосунок до уряду екс-президента Віктора Януковича, але вважає неправильним відмовлятися від усіх професіоналів, які працювали у владі.

"Люди, які мали прямий стосунок до злочинного режиму Януковича, не мають права сьогодні обіймати посади. Але під цим соусом позбавлятися всіх професіоналів, які так чи інакше працювали в українській владі, я вважаю, неправильно", - каже він.

Водночас Вакарчук висловився за суттєве скорочення адміністративного апарату.

"Але сильний адміністративний апарат має бути основою в країні. Моя ідея така: звільнити неефективних чиновників, залишити їх малу кількість, підвищити їм зарплати, всіх проводити через серйозні іспити, а не формальні тести", - пропонує музикант.

За його словами, партія "Голос" готова брати участь у формуванні коаліції Верховної Ради нового скликання з партіями, які поділяють принципи цієї політичної сили.

"Партія "Голос", розуміючи всі виклики, готова до коаліції. Але тільки з тими силами, які цілком поділяють наші принципи", - сказав Вакарчук.

Він заявив, що партія не має наміру працювати в коаліції з політичними силами, які не згодні, що український вибір - це Європа, які захищатимуть олігархів, не підтримують правило "закон - один для всіх" і не хочуть робити владу підзвітною народу.

"Щодо решти можна домовлятися", - сказав лідер "Голосу".

Теми: ВакарчуквибориВерховна Радапартії
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