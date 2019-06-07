Зеленський несподівано подякував Верховній Раді

Президент Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за те, що своє бездіяльністю вона доводить, що його рішення розпустити парламент було правильним.

Відповідне відеозвернення голові держави опублікувала у Facebook Адміністрація президента.

"Президент повинен бути об’єктивним, тому, коли є за що, потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді "Величезне дякую"… Дякую, що своєю "плідною працею" доводите усій країні – рішення про розпуск Ради було правильним", - сказав він.

За словами Зеленського, після розпуску парламенту у нього були сумніви, а чи не помилився він з цим рішенням. Однак за останні дні Рада своїми діями його заспокоїла.

"Депутати залишили мажоритарку, залишили недоторканість, залишили старих міністрів, залишили старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням, своїм дітям і онукам!" - обурюється президент.

Він також подякував за те, що ВР не намагається сподобатися виборцям: "Залишаєтеся собою – продовжуєте прогулювати і кнопкодавити".

"Дякую, що не зупиняєтесь і продовжуєте пробивати дно!", - продовжує Зеленський.

Він звернув увагу, що люди все це бачать і розуміють, і 21 липня вони "все це оцінять".

Євген Кізілов, УП