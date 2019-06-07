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Німеччина і РФ вперше за багато років підписали документ про поглиблення співпраці

П'ятниця, 7 червня 2019, 21:30

Німеччина і Росія 7 червня вперше за багато років підписали спільний документ про посилення економічної співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Санкт-Петербурзі міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр та його російський колега Максим Орєшкін поставили підписи під декларацією про наміри щодо партнерства задля підвищення продуктивності праці.

Документ передбачає використання німецьких технологій для підвищення ефективності окремих галузей російської економіки, які потребують негайної модернізації.

Водночас Альтмаєр зазначив, що санкції Європейського союзу проти Росії збережуться, доки триватиме конфлікт з Україною.

"Конфлікти призвели до величезного сповільнення зростання в європейсько-російських відносинах, тож ми прагнемо поглибити цю співпрацю наскільки це можливо", - сказав він.

Серед прикладів успішної економічної співпраці між двома країнами Альтмаєр назвав відкриття нового автомобільного заводу Daimler поблизу Москви. "Є також значні інвестиційні плани й інших німецьких підприємств", - додав міністр економіки ФРН, не уточнюючи.

Альтмаєр хоче, щоб німецькі інвестиції в Росії отримали необхідну безпеку.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосія
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