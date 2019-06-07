Літак "пірнув" в озеро у Києві

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П'ятниця, 7 червня 2019, 21:39

Літак АН-2, який вилетів із аеродрому "Чайка", здійснив "вимушену посадку" на водойму у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Внаслідок події троє осіб отримали тілесні ушкодження, двоє із них – госпіталізовані", - розповідають там.

 

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 16:00 п'ятниці.

У поліції кажуть, що це був плановий обліт літака. За інформацією пілота, відбулося зниження потужності двигуна - і літак почав зменшувати висоту. Тож у зв’язку з тим, що до злітної смуги літак не долетів би, він прийняв рішення зробити вимушену посадку на водойму.

 

За фактом пригоди слідчі київської поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), яка передбачає покарання у вигляді виправних робіт або обмеження волі.

Українська правда

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Теми: авіа Київ надзвичайна подія ДТП


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