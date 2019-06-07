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Поліцейське авто збило на "зебрі" дитину в Конотопі

П'ятниця, 7 червня 2019, 23:03
Поліцейське авто збило на зебрі дитину в Конотопі

У місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов пішохідним переходом.

Про це повідомляє у Facebook речниця прокурора Сумської області Наталя Науменко.

За її словами, ДТП сталася 7 червня близько 18:30.

"Водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій", - пише Науменко.

 

У поліції Сумської області повідомили, що поліцейський-водій негайно викликав "швидку" і до приїзду медиків надавав дитині першу домедичну допомогу. 

За інформацією речниці поліції, дитина госпіталізована і за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо воно спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження).

Вона розповіла, що слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

"Водій пройшов освідування, він тверезий. Наразі він затриманий… Тривають слідчі дії", - каже Науменко.

 

На період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. Водій, який перебував за кермом автомобіля, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Українська правда

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Теми: поліціядітиДТПСумська область
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