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Україна розгромила Сербію в матчі відбору до Євро-2020

П'ятниця, 7 червня 2019, 23:41
Україна розгромила Сербію в матчі відбору до Євро-2020

Збірна України з футболу у третьому турі кваліфікації до Євро-2020 у чудовому стилі з рахунком 5:0 розгромила команду Сербії.

Матч пройшов у п`ятницю, 7 червня, на "Арені-Львів" при заповненому стадіоні.

Українська команда видала чудові стартові хвилини матчу з потужним пресингом та швидкими атаками. Сербія зі своїм зірковим складом не завжди встигала за швидкістю розвитку атак синьо-жовтих.

На 26-й хвилині українці відкривають рахунок у грі. Після пасу з флангу від Олександра Караваєва у штрафний майданчик Віктор Циганков ударом в один дотик відправляє м`яч у нижній кут воріт збірної Сербії - 1:0.

Через дві хвилини Циганков подвоює рахунок у грі. Роман Яремчук у центрі поборовся за м`яч і відпасував на хід Циганкову, котрий ударом з метрів 23-х у верхній кут воріт робить рахунок 2:0.

Але і на цьому збірна України не зупинилася в першому таймі. Удар від Євгенія Коноплянки відбив перед собою Марко Дмітрович, а на добивання вийшов Яремчук, але влучив прямо у воротаря сербів. Ще один момент був у Циганкова, але його удар з кута воротарського майданчика Мітрович цього разу парирував.

Біля воріт збірної України можна згадати два напівмоменти в Александра Прійовича. Перший його удар прийшовся повз ворота, а ще в одному моменті не дав пробити з кількох метрів сербу Віталій Миколенко.

На 40-й секунді другого тайму розгром сербів продовжується. Коноплянка своїм фірмовим ударом з лінії штрафного забиває третій гол у ворота Мітровича - 3:0.

На 59-й хвилині Яремчук відзначається голом за збірну України. Після прострілу з флангу від Караваєва Яремчук з метрів 13-ти пробиває у нижній кут воріт - 4:0. Далі настав час оформити дубль для Коноплянки. На 75-й хвилині Євгеній знову змістився в центр штрафного і пробив у кут воріт своїм класичним ударом - 5:0.

Збірна Сербії у другому таймі знову нічого не зуміла протиставити чудесній грі підопічних Андрія Шевченка.

Після перемоги над Сербією збірна України після трьох матчів із сімома очками продовжує очолювати свою відбіркову групу. Свій наступний матч у відборі до Євро-2020 синьо-жовті також проведуть у Львові 10 червня, де гратимуть з командою Люксембургу.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспортСербіяУкраїна
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