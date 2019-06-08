У кіберполіції розповіли, як захиститися від викрадення коштів зі своєї картки

Кіберполіція розповіла про популярні схеми незаконного зняття коштів із банківських рахунків громадян та дала рекомендації з захисту заощаджень.

Як зазначається на сайті кіберполіції, на початку сезону відпусток до неї все частіше почали звертатися громадяни із повідомленнями про незаконні зняття коштів з їхніх банківських рахунків.

"У більшості випадків такі дії зловмисники вчиняли шляхом перевипуску абонентського номеру, підв’язаного до банківської картки користувача", - йдеться в повідомленні.

Найпоширеніша із шахрайських схем виглядає так: абоненту телефонують декілька разів (представляючись таксі, організаціями тощо) та схиляють абонента щоб той перетелефонував. Далі – замовляють у оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

У кіберполіції додали, що інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на мобільний рахунок жертви (від декількох гривень), аби точно знати дату останнього поповнення рахунку.

Після отримання контролю над карткою зловмисники використовують її для заміни паролю інтернет-банкінгу і, як результат, можуть розпоряджатися коштами потерпілого.

У кіберполіції відзначили, що найменше таких злочинів вчиняється відносно контрактних абонентів мобільного зв’язку, адже для перевипуску їх картки, власнику необхідно відвідати банк та підтвердити свою особу, надавши працівнику банку особистий паспорт.

"Інша, не менш поширена, шахрайська схема проводиться за допомогою спеціальних скімінгових пристроїв, які встановлюються злочинцями у банкомати. Для цього навіть не потрібно відкривати його. Зловмисникам достатньо декілька секунд, аби встановити міні камеру та помістити в карткоприймач спеціальний пристрій для зчитування інформації з клієнтської картки. Ззовні такі пристрої взагалі не помітні. Їх можуть виявити лише спеціалісти банку", - йдеться в повідомленні.

У кіберполіції розповіли, що повний комплект спецзасобів для вчинення таких злочинів може коштувати більш ніж 6 тисяч євро. При цьому він може "окупитися" власнику протягом кількох годин роботи скімера.

Зазначається, що з моменту компрометації до моменту фактичного зняття коштів може проходити не один тиждень. Тож спеціалісти рекомендують періодично змінювати PIN-код банківської картки. Також такі дії рекомендовано проводити після повернення із закордонної поїздки.

Аби мінімізувати ризики викрадення коштів з банківського рахунку, кіберполіція радить використовувати окремий номер телефону для зв’язки його з карткою (фінансовий номер) та не передавати його стороннім особам. Також рекомендується використовувати виключно офіційні додатки мобільного банкінгу.

"У більшості українських операторів мобільного зв’язку можливо підключити послугу додаткового паролю для здійснення операцій з SIM-карткою. Ця послуга значно знижає ризики перевипуску вашої картки", - додають у кіберполіції.

Там також радять не передавати картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах тощо, не використовувати неперевірені ресурси для оплати товарів чи послуг онлайн, а також використовувати для розрахунків сайти із захищеним протоколом (https://).